Schließt eine wichtige Lücke Neues Hospiz in Wittlich offiziell eröffnet (Fotos)

Das erste Hospizhaus im Kreis Bernkastel-Wittlich ist feierlich eröffnet worden und schließt damit eine wichtige Lücke in der palliativen Versorgung der Region. Es bietet künftig neben einem stationären auch einen ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst an. Die modernen, lichtdurchfluteten Räume bieten eine ruhige und friedliche Atmosphäre, in der sich die Patienten wohlfühlen können. Ab Mitte September werden die ersten Hospizgäste erwartet. Das zweistöckige Gebäude bietet Platz für zwölf Menschen und wird von rund 50 engagierten ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden betreut.