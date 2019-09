Kommunales : 50 Jahre: Landkreis feiert kein Jubiläum

Wittlich In diesem Jahr besteht der Kreis Bernkastel-Wittlich seit 50 Jahren. Ursprünglich sollte das auch gefeiert werden. In der Kreisverwaltung wurde das zu Beginn des Jahres diskutiert. Es gab die Idee, gegebenenfalls ein Open-Air-Fest an einem Tag der Offenen Tür anzubieten (Trierischer Volksfreund vom 2. Januar 2019).