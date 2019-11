Bauprojekte : Kreis fördert Bauprojekte an vier Schulen

Bernkastel-Wittlich () Der Kreis hat die Auftragsvergabe für Bauprojekte an vier Schulen beschlossen: Im Rahmen der geplanten Verlegung aller Räume der Realschule plus Bernkastel-Kues in das Gebäude der ehemaligen Hauptschule wurden nun die Aufträge für mehrere Gewerke wie Fenster/Verschattung, Trockenbau, Malerarbeiten, Bodenverlegung, Schlosser, Schreiner und Aufzüge vergeben.

Zum Großteil werden diese Arbeiten von Unternehmen aus der Region ausgeführt. Das Gesamtvolumen der vergebenen Arbeiten liegt bei rund 752 000 Euro (ohne Aufzüge).

Für den Bau eines Anbaus an der IGS Salmtal wurden die Auftragsvergabe für Malerarbeiten, Fliesenverlegung, den Bodenbelag und die Errichtung mobiler Trennwände beschlossen (Gesamtvolumen rund 176 388 Euro).

Zudem soll Landrat Gregor Eibes nach einem klärenden Gespräch die Aufträge zur Erneuerung des Umkleideflachdaches an der großen Sporthalle der Realschule plus Neumagen-Dhron vergeben, und die Trafoanlage an der Berufsbildenden Schule in Wittlich soll ebenfalls für rund 93 000 Euro erneuert werden.