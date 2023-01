Verordnung zu Pflanzenschutzmitteln : Nach heftiger Diskussion: Kreistag Bernkastel-Wittlich spricht sich gegen EU-Verbot aus

Wittlich Winzer und Landwirte haben bereits Alarm geschlagen, jetzt fordert auch der Kreistag Bernkastel-Wittlich: Der EU-Verordnungsentwurf, der unter anderem ein Verbot von Pflanzenschutzmitteln in bestimmten Gebieten vorsieht, soll zurückgezogen werden. Darüber haben die Mitglieder lange diskutiert.

Fatale Folgen für die Landwirtschaft und den Weinbau, gar eine Gefahr für die Existenz: Die EU-Reformpläne zur Reduktion von Pflanzenschutzmitteln werden von vielen Seiten scharf kritisiert. Denn der Verordnungsentwurf der EU-Kommission sieht vor, dass der Gebrauch von Pflanzenschutzmitteln bis um Jahr 2030 um 50 Prozent reduziert werden soll. Unter anderem durch das Verbot, die Mittel in sogenannten sensiblen Gebieten zu verwenden.

Das Problem: Der Begriff „sensible Gebiete“ ist sehr weit gefasst. In Rheinland-Pfalz wären laut Bauern- und Winzerverband fast 40 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche betroffen, im Kreis Bernkastel-Wittlich zum Beispiel auch das Landschaftsschutzgebiet Moseltal. Winzer und Landwirte kritisieren, dass ein Komplettverbot von Pestiziden einem Aus für Landwirtschaft und Weinbau gleichkäme – sowohl im konventionellen, als auch im ökologischen Bereich.

Zwei Resolutionen zur Verordnung im Kreistag Bernkastel-Wittlich

Nun hat sich auch der Kreistag Bernkastel-Wittlich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Thema beschäftigt. Denn gleich zwei Fraktionen haben eine Resolution gegen den EU-Verordnungsentwurf vorgelegt. Zum einen die FDP, unterstützt von CDU und FWG, und zum anderen die Grünen.

Die Resolution der Grünen dagegen besteht nicht darauf, dass der Verordnungsentwurf komplett zurückgezogen wird, fordert allerdings Änderungen. So soll für die sensiblen Gebiete eine Definition erarbeitet werden, „die Schutzgüter und landwirtschaftliche Produktion in Einklang bringt“. Das Pauschalverbot für Pflanzenschutzmittel wird ebenfalls kritisiert. Hier müsse es auch Ausnahmen geben, die die Anwendung derartiger Mittel in ökologisch empfindlichen Gebieten zulassen.