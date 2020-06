Entsorgung : Kreis Bernkastel-Wittlich: Nicht mehr illegaler Müll wegen Corona

Bernkastel-Wittlich

Auf Anfrage der SPD-Fraktion im Kreis, ob sich die illegale Müllablagerung im Kreis in den vergangenen Monaten während der Corona-Pandemie verstärkt hätten, verneinte Landrat Gregor Eibes das in der Kreistagssitzung am Montag. Es hätte im Vergleich zum Vorjahr lediglich im April deutlich mehr illegale Müllabladungen gegeben, wie eine Statistik zeige. Das führte er jedoch nicht auf Corona zurück, sondern auf die wegen der Pandemie weggefallenen Dreck-weg-Tage und die zeitweise geschlossenen Wertstoffhöfe.