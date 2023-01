Infrastruktur : Falschparker per App melden? So sieht es im Landkreis Bernkastel-Wittlich aus

Auf dem Parkplatz am Moselvorgelände sind die Parkplätze eingezeichnet, hier gibt es höchstens eine Strafe, weil die Zeit überzogen wurde. Wer allerdings in engen Straßen parkt, Fußgängerwege zustellt oder Rettungswege blockiert, kann per Telefon oder App bei Polizei oder Ordnungsamt gemeldet werden. Foto: TV/Clemens Beckmann

Bernkastel-Wittlich Während in den größeren Städten bereits Falschparker mit Apps angezeigt werden können, hält man sich im ländlichen Bereich in Wittlich, an der Mosel und im Hunsrück noch zurück.

Falsch parkende Autos fotografieren und an Polizei oder das Ordnungsamt zu schicken, ist rechtens. Das hat jüngst das Verwaltungsgericht Ansbach in Bayern bestätigt, nachdem Autofahrer gegen auf diese Art und Weise erhobene Anzeigen geklagt hatten.

Tatsächlich gibt es schon seit längerem sogenannte „Falschparker-Apps“, mit denen man Autos, die unberechtigterweise auf Gehwegen, Radwegen oder in Einfahrten stehen, melden kann. „weg.li“ ist eine dieser Apps, die das möglich machen. In drei Schritten „Erfassen“, „Beschreiben“, „Melden“ können Autos gemeldet werden, die falsch parken – mit der Konsequenz eines von den Behörden erhobenen Bußgelds. „Du kannst dabei einzelne Meldungen erzeugen oder einen ganzen Schwung von Beweisfotos als Massen-Upload einspielen“, verspricht die App. „Park & Collect“ ist eine weitere App, die es ebenso ermöglicht, Parksünder bequem über Handy oder Computer anonym anzuzeigen. Denn: Die Daten des Melders werden vertraulich behandelt.

Manche Ordnungsämter sind bereits an diese Apps angeschlossen. Andere Städte, wie etwa Trier, bieten auf ihren Homepages die Möglichkeit, Falschparker anzuzeigen. Das Verfahren ist ähnlich wie bei den Apps. Man kann bis zu drei Fotos des falsch parkenden Autos hochladen, auf denen Kennzeichen und Umgebung erkennbar sein müssen. Zudem muss ein Zeitraum von mindestens 15 Minuten genannt werden, in dem das Auto sich in dem Bereich befand. Die Daten werden vetraulich behandelt - der Angezeigte kann nicht erfahren, wer ihn gemeldet hat. Das System hat für die Kommunen einen entscheidenden Vorteil: Sie müssen keinen Mitarbeiter des Ordnungsamtes mehr rausschicken, der das „Knöllchen“ schreibt.

Falschparker werden meist per Telefon gemeldet

Freilich ist mit dieser Form der Anzeige von Falschparkern nicht das möglicherweise notwendige Abschleppen möglich. Das wäre ja nötig, wenn zum Beispiel eine Garage zugeparkt wird. Für diesen Fall müssen nach wie vor Mitarbeiter des Ordnungsamtes ausrücken. Aber den nervigen Falschparker auf dem Gehweg oder Radweg anzeigen, das ist durchaus möglich.

Wie sieht es in den Kommunen im Landkreis aus und welche Möglichkeiten gibt es in Eifel, Hunsrück und an der Mosel?

In der Verbandsgemeinde Wittlich-Land sind bisher beim Ordnungsamt noch keine Meldungen über Falschparker durch Apps oder ähnlichem eingegangen, heißt es aus dem Rathaus. Ein entsprechendes System werde nicht genutzt und sei auch nicht vorgesehen. Grundsätzlich sei die gängige Praxis so, dass proaktiv Kontrollen durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Außendienst, an drei bis vier Tagen in der Woche, in den Ortsgemeinden stattfinden. Aufgrund der Topographie des Dienstgebietes könne aber nicht in allen Ortsgemeinden gleichermaßen kontrolliert werden. Daher liege das Hauptaugenmerk auf den Ortslagen, in denen ein besonders hohes Verkehrsaufkommen zu verzeichnen sei. Dazu zählten beispielsweise die Ortslagen Hetzerath, Manderscheid oder auch Salmtal.

Zudem würden Bürger „rege von der Möglichkeit Gebrauch machen, mittels Telefon oder E-Mail auf Parkprobleme oder Parkverstöße hinzuweisen“. Solche Hinweise würden dann von den Mitarbeitern des Ordnungsamtes verfolgt. Diese Hinweise werden dann durch die beiden Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Außendienst verfolgt.

Wer eine Anzeige melden möchte, kann das online über die E-Mail-Adresse ordnungsamt@vg-wittlich-land.de. tun.

In Wittlich wurden bisher der städtischen Ordnungsbehörde keine Falschparker über Apps gemeldet oder angezeigt.

Wenn überhaupt Falschparker-Meldungen eingehen, dann würden diese überwiegend den Bereich der Innenstadt betreffen, erklärt Sprecher Rainer Stöckicht.

In der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues ist keine App eingerichtet. Axel Schmitt, Leiter des Ordnungsamts sagt: „Wir haben bislang noch keine Meldungen per App bekommen, weil wir „Wegeheld“ nicht bei uns nutzen und auch sonst keine App eingerichtet haben. Meldungen kommen bei uns per Mail oder Telefon. Insgesamt haben wir eigentlich nur gelegentliche Beschwerden, die uns immer mal wieder einen Falschparker melden. Ansonsten haben wir aber keine besonderen Stellen, wo wir häufiger entsprechende Anfragen bekommen.“

Schmitt bemerkt, dass mittlerweile regelmäßig zu unterschiedlichen Zeiten die gesamte Verbandsgemeinde bestreift werden. Dadurch habe sich das Meldeaufkommen insgesamt nochmals reduziert.

Bei Akutfällen empfiehlt Schmitt: „Für Beschwerden und Meldungen kann man sich unter der Telefonnummer: 06531-54123 oder 06531-54125 an das Ordnungsamt wenden. Wir schicken dann jemanden raus, der die Sache überprüft.“

Auch in Traben-Trarbach wird der ruhende Verkehr noch auf die klassische Weise kontrolliert, wie Marcus Heintel, Bürgermeister der Verbandsgemeinde erklärt: „Die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach hat eine solche Falschparker-App nicht im Einsatz und wurden demzufolge auch noch nicht über den digitalen Weg auf Falschparker aufmerksam gemacht.“ Schwerpunkte von Falschparkermeldungen im klassischen Sinne würde es nicht geben. Ein Brennpunkt sei die Parksituation am Mosel-Wein-Nachts-Markt und hier insbesondere das gesamte Moselufer vom Sportplatz bis zur Einmündung Laugasse in Traben.

Kaum Probleme und schon gar keine Nutzung von Apps oder anonymen Anzeigen gibt es aus der Einheitsgemeinde Morbach zu berichten, wie Bürgermeister Andreas Hackethal bestätigt.