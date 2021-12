Abstimmung : Wettbewerb „Die beste Pommes“: Welcher ist der beliebteste Imbiss?

Foto: TV/Christian Moeris

Bernkastel-Wittlich Wer macht die leckersten Pommes im Kreis Bernkastel-Wittlich? Wir haben euch gefragt, welches euer Lieblings-Imbiss ist - jetzt könnt ihr abstimmen!

Wer macht die leckersten Pommes? Wo schmecken Currywurst oder Döner am besten? Die Leser unserer Zeitung haben 18 Imbissbetriebe im Kreis Bernkastel Wittlich zur Teilnahme an unserem Wettbewerb „Die beste Pommes“ nominiert: Alle teilnehmenden Frittenbuden und Imbisslokale ** bekamen Besuch vom Trierischen Volksfreund. Alle teilnehmenden Betriebe, ihre Inhaber und Spezialitäten haben wir in einem Zeitungsbericht vorgestellt. Wer sich nicht mehr an alle Teilnehmer erinnern kann, dem hilft sicher diese Fotostrecke dabei, die Erinnerungslücken zu schließen. Aber wo steht nun der beliebteste Imbissbetrieb des Landkreises? Wer wird den Wettbewerb „Die beste Pommes“ gewinnen?

Das entscheiden die Leser unserer Zeitung und Kunden der Imbissbetriebe nun in unserer Onlineabstimmung – mit nur zwei Klicks. Stimmen Sie für ihren Lieblingsimbiss ab. Wo der beliebteste Imbiss im Landkreis Bernkastel-Wittlich steht, entscheidet sich jetzt in der Online-Abstimmung zum Wettbewerb „Die beste Pommes“. Die Abstimmung ist vom heutigen Dienstag, 14. Dezember, bis einschließlich Donnerstag, 16. Dezember, freigeschaltet. Stimmen Sie jetzt und hier für Ihren Lieblingsimbiss. Klicken Sie dafür zunächst in der Grafik mit der linken Maustaste auf die gelbe Schaltfläche mit der Aufschrift. „Start Poll“ und im Anschluss auf den Imbissbetrieb Ihrer Wahl. Bitte nur einmal abstimmen. Sie dürfen uns Ihren Lieblingsimbiss unter den 17 nominierten Betrieben auch gerne per E-Mail an mosel@volksfreund.de mitteilen.