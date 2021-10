Bildung : Kreis und Agentur setzen Kooperation zum Bildungsmanagement fort

Wittlich (red) Der Landkreis Bernkastel-Wittlich und die Transfer­agentur Kommunales Bildungsmanagement Rheinland-Pfalz-Saarland schlossen eine Zielvereinbarung ab, um weiterhin gemeinsam Bildungsstrukturen zu verbessern.

Landrat Gregor Eibes und Natalie Kluth, stellvertretende Leiterin der Transferagentur, unterzeichneten die erweitere Vereinbarung in Wittlich. „Wir möchten den Menschen in unserem Landkreis in jeder Lebensphase einen Zugang zu guter Bildung und beruflichen Chancen ermöglichen. Zudem möchten wir die Chancen im Bildungsbereich nutzen, um den Fachkräftebedarf für unsere Region zu sichern. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern ist eine echte Daueraufgabe. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir auf diesem Weg auch in Zukunft auf die Transferagentur als wichtigen Partner zählen können“, sagte Eibes. Der Kreis koordiniert seit 2016 im Rahmen eines Bundesprogramms Bildungsangebote für Neuzugewanderte auf kommunaler Ebene.