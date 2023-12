Berufsorientierung und Berufsbildung Kreis Bernkastel-Wittlich rettet Überbetriebliches Ausbildungszentrum

Wittlich · Schon seit vielen Jahrzehnten bietet das Überbetriebliche Ausbildungszentrum in Wittlich jungen Menschen Lehrwerkstätten an, in denen sie einen Teil ihrer Ausbildung machen können. Der Landkreis wird das Zentrum mit 170.000 Euro unterstützen.

20.12.2023 , 07:27 Uhr

Welcher Beruf passt zu mir? Das können Schüler schon sehr früh im ÜAZ ausprobieren. Foto: TV/Winfried Simon

Schon seit über 50 Jahren ist das Überbetriebliche Ausbildungszentrum (ÜAZ) in Wittlich eine wichtige Adresse, wenn es um die Ausbildung, vor allem im Handwerk, geht. Unternehmen der Region können dort ihre Auszubildenden schulen lassen. Sie sparen dadurch Geld und Personal und bezahlen dem ÜAZ diese Leistung.