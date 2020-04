Auszeichnung : Aus dem Kreis ins sonnige Kalifornien: Landkreis vergibt Kulturpreis

Bernkastel-Wittlich Der Landkreis Bernkastel-Wittlich vergibt den Kulturpreis in drei Kategorien. Landrat Gregor Eibes hat den Preisträger im Kreisausschuss bekanntgegeben.

(red/will) Die Preisträger des Kulturförderpreises des Landkreises stehen fest: Die Jury des Kulturpreises, bestehend aus Hermann Lewen (ehemaliger Intendant Mosel Musikfestival), Stefan Gemmel (Kinder- und Jugendbuchautor), Eva-Maria Reuther (Kulturjournalistin) und Frank Wilhelmi (Leiter Musikschule des Landkreises) hat unter dem Vorsitz von Landrat Gregor Eibes über die Preisvergabe entschieden. Der mit 3000 Euro dotierte Kulturpreis geht in diesem Jahr an Markus Burger. Burger ist Pianist, Komponist, Produzentund College-Professor. Er wurde 1966 in Wittlich geborenen und lebt seit rund 20 Jahren in Kalifornien/USA. Burger spielt seit seinem sechsten Lebensjahr Klavier und studierte später in Hilversum, Essen und Maastricht. Er war jahrelang Inhaber eines großen Tonstudios mit eigener Musik-Produktion in Köln, bevor er von 1996 bis 2001 als Label Manager bei Jazzline Records fungierte. Unter anderem gründete er das Jazz Festival in seiner Heimatstadt Wittlich. Heute arbeitet Markus Burger unter anderem als Klavierprofessor am Fullerton. Markus Burger wurde von der Jury unter mehreren Vorschlägen zum Preisträger 2020 gekürt (siehe Info).