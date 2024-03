Neuwahlen und große Erwartungen Was können Jugendparlamente bewirken?

Julien will den Zusammenhalt unter den Jugendlichen stärken. Samuel will den Jugendraum aufpäppeln. Und Clarissa will sich für den Umweltschutz einsetzen. Ganz unterschiedliche Dinge liegen den jungen Menschen am Herzen, die in Traben-Trarbach für das neue Jugendparlament kandidieren. Vielerorts stehen gerade Neuwahlen an: In der Verbandsgemeinde (VG) Bernkastel-Kues läuft die Wahlfrist vom 18. März bis 3. April, in Traben-Trarbach hat sie gerade begonnen und endet am 4. April.