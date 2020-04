Bernkastel-Wittlich Ob es in diesem Jahr überhaupt eine Freibadsaison geben wird, ist noch unklar. Die Verbandsgemeinden nutzen die Zeit für alternative Projekte.

Bei 30 Grad zum Abkühlen ein paar Bahnen schwimmen, in der Sonne liegen oder ein Eis essen: Das gehört im Sommer im Freibad dazu. Normalerweise würden die Freibäder im Mai wieder öffnen. Aber wird das in diesem Jahr möglich sein? Der TV hat bei den Trägern der Freibäder im Landkreis nachgefragt.

Kröv „Nach jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass das Freibad Kröver Reich in diesem Jahr nicht geöffnet werden kann“, erklärt Marcus Heintel, Bürgermeister der VG Traben-Trarbach. Derzeit sei noch unklar, ob eine Öffnung überhaupt in Frage kommt und welche Bedingungen es dafür gebe. „Unserer Auffassung nach dürfte es schwierig sein, auch bei nur geringer Besucherzahl die hygienischen und Abstandsregelungen im Becken- und Umkleidebereich einzuhalten“, sagt Heintel. Normalerweise habe das Freibad 18 Wochen im Jahr geöffnet. Wenn nur eine Öffnung für sechs bis acht Wochen möglich wäre, stünde der Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen. Heintel: „Bei durchgehender Schließung des Freibades entgehen uns, wenn man das Jahr 2019 zugrunde legt, Einnahmen in Höhe von rund 120 000 Euro.“

Alt-Linden: „Grundsätzlich streben wir eine Öffnung des Freibades an, da wir der Bevölkerung wie gewohnt in den Sommermonaten die Nutzung des Familienfreibades Manderscheid ermöglichen möchten.“ Sollte der Badebetrieb in diesem Jahr nicht möglich sein, sagt sie, werde es voraussichtlich bei dem geplanten Verlust von 155 000 Euro bleiben, da die Reduzierungen in Aufwand und Ertrag in etwa gleich hoch seien. Für den Fall, dass das Freibad nicht geöffnet werden könne, würde das Personal wie in den Wintermonaten im Betriebszweig Wasserversorgung eingesetzt werden.