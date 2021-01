Straßenverkehr : Landesstraße 164 am Erbeskopf erneut gesperrt

Foto: Ilse Rosenschild

Hilscheid Die Landesstraße 164 entlang des Erbeskopfes zwischen den Bundesstraßen 269 und 327 wird an diesem und am nächsten Wochenende, 29. bis 31. Januar, erneut gesperrt. Das erfolgt zeitlich befristet von heute an jeweils von 8.30 Uhr bis 16 Uhr.