Nach jahrelangem Warten : Ortsdurchfahrt Enkirch: Sanierung wird ausgeschrieben

22.10.2018, Schleswig-Holstein, Neumünster: Ein Warnschild "Straßenschäden" steht an einer Baustelle. Schleswig-Holsteins Landesverkehrsminister Buchholz und der Direktor des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr LBV.SH, Conrad, werden am 29.10.2018 in Kiel ihre Strategie zur Entwicklung der Landesstraßen in Schleswig-Holstein vorstellen. Foto: Carsten Rehder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Carsten Rehder