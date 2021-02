Kommunalpolitik : Kreis legt Förderung für Wittlicher Bad fest

Bernkastel-Wittlich Der Kreisausschuss stimmt am Montag über Förderhöhe für das Projekt Vitelliusbad ab. Der Kreis soll zur Sanierung des Hallenbads rund 1,26 Millionen Euro Zuschuss geben.

(will) Die Sanierung des Wittlicher Vitelliusbads wird nach dem sogenannten Goldenen Plan, der Prioritätenliste für Sportstättenförderung, vom Kreis mit rund 1,26 Millionen gefördert. So steht es in der Vorlage für die Sitzung des Kreisausschusses an diesem Montag, 22. Februar, der die Ausschussmitglieder zustimmen sollen.