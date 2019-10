Kommunales : Kreisausschuss spricht über Schülerbeförderung

Wittlich Die Schülerbeförderung hat sich durch die Umstellung der Fahrpläne zum 1. September verändert. Über die aktuelle Situation wird der Vorsitzende des Kreisauschusses in der nächsten öffentlichen Sitzung des Gremiums am Montag, 14. Oktober, 14.30 Uhr, in der Kreisverwaltung berichten.

