Umfahrung und zeitweise Sperrung Morbacher Kreisverkehr wird erneuert: Wird die Skulptur des Künstlers R.O. Schabbach verschwinden?

Ab dem Sommer stehen in Morbach umfangreiche Bauarbeiten am Kreisverkehr in der Lage „Am Dreieck“ bei den Lebensmittelmärkten in Morbach an. Denn die Fahrbahn des Kreisverkehrsplatzes sei in einem erneuerungsbedürftigen Zustand und werde den derzeitigen Verkehrsverhältnissen nicht mehr gerecht, sagt Peter Braun vom Landesbetrieb Mobilität. „Insbesondere der hohe Schwerverkehrsanteil in diesem Bereich hat zu erheblichen Fahrbahnschäden geführt.“