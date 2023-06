Achtung Baustelle! Kreisel Zeltingen ab Montag halbseitig gesperrt – ab 3. Juli Vollsperrung

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um die Sanierung des Kreisverkehrsplatzes (KVP), landläufig auch Verkehrskreisel genannt, die Böschungssicherung oberhalb des Sportplatzes Zeltingen und die Deckenerneuerung vom KVP in Richtung Platten. Laut LBM reichen die verfügbaren Arbeitsbreiten unter Berücksichtigung der Anforderungen für die Sicherheit des Verkehrs als auch für die Sicherheit des eingesetzten Personals unter Verkehr nicht aus. Im Zuge der Deckenerneuerung auf der B50 vom KVP in Richtung Platten wird die Entwässerung teilweise erneuert. Diese Arbeiten finden im Vorfeld der Sanierung des KVP unter halbseitiger Sperrung mittels Lichtsignalanlage ab kommenden Montag statt. Um die Beeinträchtigung laut Info LBM so gering wie möglich zu halten, werden die Abschnitte eine Länge von ca. 100 m haben.