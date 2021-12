Haushalt : Viel Geld für Umwelt und Schulen: Kreistag Bernkastel-Wittlich beschließt ausgeglichenen Haushalt

Morbach Der Kreistag hat den Haushalt für 2022 verabschiedet. Die Schwerpunkte liegen auf Schulsanierungen, Digitalisierung und Straßenbaumaßnahmen.

Dass der Klimawandel nicht zum Nulltarif gebremst werden kann, wurde in der Jahresabschlusssitzung des Kreistags in Morbach deutlich. In der letzten Sitzung des Jahres in der Baldenauhalle wurde der Haushaltsplan für 2022 verabschiedet. Das Gesamtvolumen beträgt 241,6 Millionen Euro. Von den durchlaufenden Ausgabeposten, unter anderem im Bereich des Sozialen und der Pensionskassen abgesehen, sind dabei die jährlich vom Kreistag beschlossenen Investitionen von Interesse – das sind insgesamt 18,5 Millionen Euro . Zudem wurde in diesem Jahr ein Überschuss von rund 1,85 Millionen Euro erwirtschaftet.