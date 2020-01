Kurs : Die Welt der Bienen erleben

Wittlich (red) Der Kreisimkerverband Bernkastel-Wittlich bietet einen Anfängerkurs für Neuimker an. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Auch wer nur Wissenswertes über die Bienen und den Honig erfahren möchte ist willkommen.

Neben der Vermittlung theoretischer Grundlagen wird eine praktische Betreuung durch erfahrene Imker und Hilfestellung bei der Erstanschaffung eines Bienenvolkes angeboten. Der erste der drei Kurstage findet am Samstag, 29. Februar, von 9 bis 13 Uhr in im Casino-Restaurant, Friedrichstraße 4, in Wittlich statt.