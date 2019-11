Versammlung : Imker treffen sich im Casino

Wittlich (red) Der Kreisimkerverband Bernkastel-Wittlich lädt für Sonntag, 1. Dezember, ab 14 Uhr zur Herbstversammlung in den Saal des Casino-Restaurants, Friedrichstraße 4, in Wittlich ein. Bienenzuchtberater Johannes Kraus vom Fachbereich Bienen und Imkerei in Mayen referiert zum Thema „Bienenbiologie im imkerlichen Alltag“.

