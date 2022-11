Geschichte : Das neue Kreisjahrbuch ist erschienen

Bernkastel-Wittlich Das neue Jahrbuch des Landkreises für 2023 ist erschienen. Wie immer wird die Geschichte des Landkreises über die Epochen hinweg verfolgt – von der römischen Zeit über das Mittelalter und die Frühe Neuzeit bis in die Nachkriegsjahre und die aktuelle Zeitgeschichte.

Ein weiterer aktueller Bezug sind die Auswirkungen des Ukrainekrieges, die von Landrat Eibes und anhand eines prämierten Schülerprojektes thematisiert werden. Ein Vergleich mit der Situation in der Region während des Zweiten Weltkrieges leisten Artikel über Dodenburg sowie zum Umgang mit Kriegsgefangenen und ein Überblick von Erwin Schaaf.

Das bebilderte Jahrbuch kostet 9,80 Euro. Es ist im Kreisarchiv sowie in der Stadt- und Kreisergänzungsbücherei (beide Haus Mehs, Schlossstraße 10 in Wittlich) sowie bei der Bürgerberatung der Kreisverwaltung (Kurfürstenstraße 16 in Wittlich, Telefon 06571/14-0) erhältlich, ferner im regionalen Buchhandel oder bei Touristinformationen.