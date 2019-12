Historisches : Kreisjahrbuch Bernkastel-Wittlich: Heimat und Brauchtum auf mehr als 200 Seiten

Bernkastel-Wittlich (red) Kaum eine andere Zeit im Jahreskreis ist derart geprägt vom Brauchtum wie Advent und Weihnachten. Dabei handelt es hinsichtlich der heutigen Art des Feierns und Schmückens freilich um – aus historischer Sicht – noch vergleichbar junge Traditionen.

Weitere Themen beschäftigen sich mit ausgewählten aktuellen Entwicklungen, der Flora und Fauna, der Geschichte (mit einem Schwerpunkt auf dem Leben in der Region in der NS-Zeit), bemerkenswerten Kulturdenkmälern sowie bedeutenden Männern und Frauen des Landkreises. Die Geschichte des Landkreises wird in dem Buch durch alle Zeiten hindurch verfolgt – von der keltisch-römischen Epoche mit der Frage nach der versunkenen Sommerburg an der Hunsrückhöhenstraße bis in die Nachkriegszeit mit der Darstellung der damaligen Ernährungssituation und dem sozialen Miteinander auf dem Dorf. Insgesamt finden sich 48 Artikel im Kreisjahrbuch auf mehr als 200 Seiten.