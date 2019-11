Publikation : Kreisjahrbuch mit Biografien, Geschichte(n) und Natur

Bernkastel-Wittlich Das aktuelle Jahrbuch des Landkreises ist erschienen. Es wurde erstmals unter der neuen Schriftleitung von Kreisarchivar René Richtscheid erstellt.

Wie immer wird die Geschichte des Landkreises durch alle Zeiten hindurch verfolgt – von der keltisch-römischen Epoche mit der Frage nach der versunkenen Sommerburg an der Hunsrückhöhenstraße bis in die Nachkriegszeit mit der Darstellung der damaligen Ernährungssituation und dem sozialen Miteinander auf dem Dorf.

Ein Schwerpunkt wird auf die Zustände der Heimat in der Zeit des Nationalsozialismus gelegt. Wie die damalige Volksgemeinschaft organisiert werden sollte und zugleich bestimmte Gruppen, allen voran natürlich die teilweise seit Jahrhunderten hier lebenden Juden, ausgegrenzt wurden, wird anhand von Beispielen aus Bausendorf, Hetzerath, Kinheim, Lösnich, aber auch übergreifend in den damaligen Kreisen Wittlich und Bernkastel nachgezeichnet. Auch inzwischen ausgezeichnete Initiativen und Projekte zu der Thematik werden vorgestellt.

Beschreibungen ausgewählter Kulturdenkmäler, etwa des Klosters in Filzen, der Kirchen in Andel und Zeltingen, weiterer sakralen Kleinodien in und um Wittlich sowie von Werken des Morbacher Bildhauers Klaus Rothe im Hunsrück zeigen einmal mehr die auch touristisch attraktive Vielfalt der Bauwerke in der Region. Teils bereits aufgegebene Traditionen und Gewohnheiten im Bereich der Landwirtschaft und des Weinbaus aus Mosel, Eifel und Hunsrück werden durch Erinnerungen von Autoren für die Nachwelt bewahrt.