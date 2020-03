FDK Kreisparteitag : Partei für „Chancen“ und „vernünftiges Maß“

Wederath Beim Kreisparteitag der FDP schauen die Delegierten auf die Landtagswahl 2021 und beschließen Anträge für Änderungen in der Bildungspolitik.

Durchweg positiv sind die Signale, die der Vorsitzende Frank Klein beim Kreisparteitag der FDP Bernkastel-Wittlich im Archäologiepark Belginum an die 27 erschienenen Mitglieder aussendet. So seien bei der Kommunalwahl 2019 die Zahl der Stimmen für die Partei gesteigert worden. „Bei aller Hysterie stehen wir für einen vernunftorientierten Ansatz“, sagt er in Bezug auf aktuelle politische Themen. Die FDP stehe für Chancen und rufe nicht direkt nach staatlicher Hilfe, wenn es mal klemme, sagt er. Die Gesellschaft benötige nach wie vor eine liberale Partei. Kritik übt Klein an der Energiewende, die einem planwirtschaftlichen Ansatz folge. Solange keine Speicher zur Verfügung stünden, sieht der Kreisvorsitzende den Ausbau der erneuerbaren Energien kritisch. Zudem sei bei der Motorisierung ein vernunftorientierter Mix notwendig. „Dieselmotoren werden auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen“, sagt er.

Die Delegierten haben mehreren Anträgen zugestimmt, die sich mit Bildungspolitik beschäftigen und die ins Wahlprogramm für die Landtagswahl 2021 einfließen sollen. Vorgestellt hat sie Stefan Thoma, Schriftführer der Kreispartei und selbst Lehrer an der Realschule plus in Traben-Trarbach. Bildung sei Ländersache, erklärt er. „Wir wollen unsere Bildungslandschaft gestalten“, sagt er.

Als einen Ansatz nennt er den Unterrichtsausfall. Zwar seien laut Statistik 99,1 Prozent der Unterrichtszeit abgedeckt, so dass rechnerisch kaum Ausfallstunden anfielen. Doch habe eine Vertretungsstunde mit einem Lehrer, der sonst nicht in der Klasse sei, oft nichts mit Unterricht zu tun, sagt er. Als Lösung schlägt er eine Abdeckung von 105 Prozent vor. Bei einem solchen Besatz sei es möglich, dass ein Lehrer, der die Klasse kenne, die Vertretung übernimmt. Auch, wenn stattdessen eventuell eine sechste Wochenstunde Deutsch statt Chemie unterrichtet werde. „Das ist eine Form, in der wir hochwertigen Unterricht garantieren können und die Lehrpläne erfüllt werden“, sagt er. Zudem solle sich die Anzahl der Lehrer nicht an der Schülerzahl, sondern an der Klassenversorgung ausrichten, sagt er. Eine weitere Forderung, die Thoma aufstellt und denen die Delegierten zustimmen, ist die Einführung von Wahlpflichtfächern auch in Gymnasien, so wie sie bereits an Realschulen Plus üblich seien.