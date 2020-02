Verkehr : Kreisstraße 88 bei Veldenz wird voll gesperrt

Foto: mc/TV/Miguel Castro

Veldenz/Gornhausen (red) Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier teilt mit, dass die Kreisstraße 88 zwischen Veldenz und Gornhausen im genannten Bereich gesperrt werden muss. Die Straße werde, so der LBM, am Dienstag, 3, März, von 8 bis 16 Uhr, und voraussichtlich am Mittwoch, 4. März, von 8 bis 16 Uhr, gesperrt.



Grund sind die Beseitigung von Baum-, Ast- und Schneebruch.