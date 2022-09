Baustelle : Neue Wasserleitung wird verlegt: Kreisstraße 99 bei Morbach gesperrt

Morbach-Weiperath Die Kreisstraße 99 ist derzeit auf einem Teilstück zwischen den Morbacher Ortsbezirken Rapperath und Weiperath voll gesperrt. Hintergrund sind Arbeiten an einer neuen Wasserleitung. Warum diese notwendig sind und bis wann die Werke fertig sein wollen.

Der Morbacher Ortsbezirk Weiperath ist normalerweise aus drei Richtungen über die Hunsrückhöhenstraße erreichbar. Die kürzeste Verbindung vom Hauptort Morbach über die Kreisstraße 99 ist allerdings derzeit versperrt. Und das voraussichtlich noch bis Ende Oktober, wie die Gemeindeverwaltung in Morbach auf TV-Nachfrage bestätigt. Hintergrund ist laut Bürgermeister Andreas Hackethal die Erneuerung einer Wasserleitung inklusive Hausanschlüssen zwischen Gutenthal und den Aussiedlerhöfen im Bereich Am Sonnenberg bei Rapperath. Die Erneuerung der Leitung sei erforderlich, da es sich um eine Stahlleitung aus den 1960er Jahren handele und diese stark „inkrustiert“ sei. Das heißt, es haben sich Ablagerungen an den Rohren gebildet, die das Material angreifen. Es habe in den vergangenen Jahren bereits „diverse Rohrbrüche“ an der Leitung gegeben, fügt der Bürgermeister hinzu. Deshalb bestehe Handlungsbedarf.