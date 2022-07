Morbach-Hinzerath/Hellertshausen  : Kreisstraße fällt Windrädern zum Opfer

Extra

Wie kommt die betreffende Kreisstraße zu dem Namen Gerstenmaier-Allee? Zurückzuführen ist das auf Eugen Gerstenmaier, Bundestagspräsident von 1954 bis 1969. Der hatte ein einzelnes Gebäude an der Straße, das 1895 gebaute sogenannte Haniels Schlösschen mit 15 Zimmern, als Jagdschloss genutzt und seinerzeit die politische Prominenz zur Jagd eingeladen. Helmut Kohl und Franz-Josef Strauß sind dort zu Gast gewesen. Gerstenmaier hat den Waldweg in den 1960er Jahren asphaltieren lassen, so dass die Straße im Volksmund dann Gerstenmaier-Allee genannt wurde.