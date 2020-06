Abfall : Die Windeltonne kommt

Bernkastel-Wittlich (will) Verbraucher im Landkreis Bernkastel-Wittlich bekommen eine Windeltonne beziehungsweise Windelsäcke. Das hat der Kreistag in seiner zurückliegenden Sitzung beschlossen.

So können Familien mit Kleinkindern oder pflegebedürftigen Angehörigen Geld sparen, da die Windeln nicht mehr im Restmüll entsorgt werden müssen, sondern in der sogenannten Windeltonne oder eben dem Windelsack, die beide günstiger sind als eine zusätzliche Leerung der Grauen Tonne.

Je Leerung der Windeltonne fallen im Gebiet des Landkreises 4,25 Euro für die Leerung eines 80 Liter fassenden Abfallbehälters an und 5,59 Euro für die 120-Liter-Tonne. Gegenüber den Gebühren für eine Zusatzleerung beim Restabfallbehälter sind das 4,90 Euro weniger (80-Liter-Tonne) beziehungsweise 4,91 Euro (120-Liter-Tonne). Zusätzlich werden jedoch bei Aufstellung und Rückholung der Windeltonne jeweils 37,71 Euro Gebühr fällig. Die Abrechnung erfolge mit dem jährlichen Gebührenbescheid im Folgejahr. Die Tonnen sollen zur Leerung zu den üblichen Abholterminen am Straßenrand bereitgestellt werden. Die Möglichkeit, die Windeln in einem Sack zu entsorgen, besteht für jeden, der an Haus oder Wohnung keinen Platz für eine zusätzliche Tonne hat. Die 40-Liter-Säcke mit Zugband gibt es für drei Euro pro Sack. Für den Landkreis Bernkastel-Wittlich soll der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (ART) die Verwaltungsgeschäfte übernehmen. Die Säcke sollen, so die derzeitige Planung, ab einer Mindestmenge von fünf Säcken abgegeben werden, sie sollen online bestellt werden können.