Bernkastel-Wittlich : SPD-Fraktion im Kreistag bekommt neue Fraktionsvorsitzende

(red/will) Zahlreiche Nachwahlen stehen am Montag, 28. Juni, auf der Tagesordnung des Kreistags. Der Grund: SPD-Politikerin Bettina Brück legt nach ihrem Wechsel in die Mainzer Staatskanzlei (wir berichteten) ihre Mandate in mehreren Ausschüssen nieder und wird auch ihren Fraktionsvorsitz im Kreistag abgeben. Den soll am 1. Juli Anja Bindges übernehmen. Sie ist auch Mitglied im Verbandsgemeinderat Traben-Trarbach, wo sie zweite Beigeordnete ist. Bindges ist seit mehr als 30 Jahren in der Lokalpolitik aktiv, zunächst im Gemeinderat Enkirch, später im VG-Rat Traben-Trarbach und im Kreistag Bernkastel-Wittlich. Die derzeitige SPD-Fraktionssprecherin Bettina Brück, die nicht selten leidenschaftliche Diskussion im Kreistag führte und seit 2006 für die SPD im Landtag saß, ist nach der Landtagswahl im März als Staatssekretärin ins Bildungsministerium gewechselt.

Deshalb musste die gelernte Diplom-Verwaltungswirtin auch ihr Landtagsmandat aufgeben, das an ihre B-Kandidatin Tamara Müller aus Morbach ging.

Neben den Nachwahlen stehen auf der Tagesordnung der Kreistagssitzung unter anderem noch der Erlass der Hort- und Krippenbeiträge für die Monate Januar und Februar diesen Jahres und den halben März, der Ausbau der Schulsozialarbeit an Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen und ganzheitliche Entwicklung, der Beitritt des Kreises zum Natur- und Geopark Vulkaneifel, die Unterstützung der Bewerbung der Kulturlandschaft Mosel um einen Platz auf der deutschen Bewerberliste für die Aufnahme zum Unesco-Weltkulturerbe und der Breitbandausbau im Kreis.

Vor allem die Bewerbung der Kulturlandschaft Mosel hat in den vergangenen Tagen für rege Diskussionen gesorgt. Viele Winzer laufen Sturm gegen die Vorgaben für die Aufnahme der Moselregion in das Unesco-Weltkulturerbe. Erst am vergangenen Donnerstag hat der Verbandsgemeinderat Traben-Trarbach dem Antrag zugestimmt. Bis Ende des Monats muss die Bewerbung abgegeben sein.