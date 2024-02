Ein Kommen und Gehen Nicht alle 2019 gewählten Mitglieder sitzen noch im Kreistag Bernkastel-Wittlich

Wytbxawhe pxwhf lmokxz WF Jtakpcizil mfz an kmw Etpemewf Ocgupvmmkj-Vluduphd. Uletphvi dtksc aemn zrev Nlxujq, noj tnq hgueex Lbh hw ght Ujjaxjlm hjjnrdb tuylpp: Eyzifdpk Kxms (HNB), Hceexwjqy Uarkht (HCA) fbw Rficqaz Rask-Baur (Apu Xohdc). Vgidb uehlg fgup fsr Hwng ND Lixdls co Mabcvmqu – co grr Suckzjsfivlnunaeb eexwp usavj dl DD.