Kommunalpolitik : Kreistag startet in nächste Periode

Bernkastel-Wittlich Der Kreistag Bernkastel-Wittlich tritt am Montag, 24. Juni, 17 Uhr, im Großen Sitzungssaal in der Kreisverwaltung in Wittlich zusammen. Auf der Tagesordnung stehen der Jahresabschluss der Sparkasse Mittelmosel – Eifel Mosel-Hunsrück und die Änderung der Hauptsatzung des Landkreises.

