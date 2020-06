Busverkehr : Es hängt am Anhänger – Kreistag verschiebt Entscheidung zum Linienbündel Eifel-Kondelwald

Es hängt am Anhänger – Kreistag verschiebt Entscheidung zum Linienbündel Eifel-Kondelwald

Bernkastel-Wittlich Das Linienbündel Eifel-Kondelwald soll im kommenden Jahr an den Start gehen. Deshalb sollte der Kreistag am Montag die dazugehörige Ausschreibung beschließen. Doch die Entscheidung wurde vertagt.

Das Linienbündel Eifel-Kondelwald soll im Dezember als eines von vier Linienbündeln im Kreis Bernkastel-Wittlich an den Start gehen. Die entsprechende Ausschreibung soll in diesem Jahr erfolgen, der Kreistag sollte dieser in seiner Sitzung zustimmen. Doch dazu kam es nicht.