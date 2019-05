später lesen Kommunalpolitik Kreisverkehr und Kletterturm Teilen

Twittern

Teilen



Der Gemeinderat Salmtal befasst sich am Mittwoch, 8. Mai, mit einer Vereinbarung mit dem Land Rheinland-Pfalz zur Gestaltung der Innenfläche des Kreisels an der L 141/K 46. Informiert wird in diesem Zusammenhang auch über eine Eilentscheidung, über die Schlussrechnung für die Herstellung der Gehweganbindung zwischen dem Kreisverkehrsplatz und dem Gewerbegebiet.