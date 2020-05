Austausch : Kreisverwaltung sucht Kontakt zu Medizinstudenten

Bernkastel-Wittlich Für das Projekt „Ärztliche Versorgung im Kreis Bernkastel-Wittlich“ sucht die Wittlicher Kreisverwaltung Studenten der Humanmedizin für einen kurzen informellen Informationsaustausch.

Es stellen sich Fragen rund um das Studium, die Famulatur, das Praktische Jahr und Fachweiterbildung sowie Kommunikationswege dazu. Zu diesen Fragen möchte die Kreisverwaltung Erfahrungen der Studierenden sammeln, damit die Zielgruppe zukünftig noch besser erreicht werden kann. Außerdem interessiert sich die Kreisentwicklung für mögliche Anreizsysteme und Unterstützungsmöglichkeiten, die für Studenten hilfreich sind. Was müsste getan werden, damit eine Region für angehende Mediziner interessant ist? Dabei spielen Wünsche, Erwartungen und Motivationen eine wichtige Rolle, damit bei der Schaffung von Anreizprogrammen nicht am Bedarf vorbei geplant wird. Die Kreisverwaltung freut sich über den Kontakt zu Studierenden aller Semester, egal wo sie studieren. Hierzu zählen auch im Ausland Studierende und Studierende im praktischen Jahr. Der Austausch kann per Telefon oder Videokonferenz erfolgen und dauert etwa 30 bis 60 Minuten.