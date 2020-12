Corona : Mobile Einkaufstraße: Händler dürfen erst nach Gerichtsurteil öffnen

Irmenach Erst nach einem Gerichtsurteil haben verschiedene Anbieter in Irmenach am Montag ihre Waren verkaufen können. Die Kreisverwaltung wollte das unterbinden.

Als Peter Sauer, Organisator der mobilen Einkaufsstraße in Irmenach, am Montagnachmittag sich telefonisch nochmals beim Verwaltungsgericht Trier vergewissert, dass die Aktion stattfinden kann, ist er erleichtert. „Wir können aufbauen. Ruf die anderen an, sie sollen zurückkommen“, sagt er zu Monika Schmitt, die ihren Einkaufswagen mit Unterwäsche halb geschlossen hält und jetzt zügig verkaufsbereit macht.

Was ist passiert? Sauer, der seinen Unterhalt mit dem Verkauf von Gewürzen auf Märkten bestreitet, hat sich aufgrund der Corona-Einschränkungen und des damit verbundenen Verbots von Spezialmärkten eine mobile Einkaufsstraße einfallen lassen. Händler, die sonst auf Märkten ihre Waren anbieten, stellen sich dort mit Abstand auf private Grundstücke und öffnen für einen Tag ihre rollenden Geschäfte (der TV berichtete). Der Start für eine Reihe von mobilen Einkaufsstraßen war für Montag in Irmenach geplant. Doch am Freitag zuvor verbietet die Kreisverwaltung den Verkauf – für die Händler überraschend. Die Begründung liegt in der 13. Corona-Bekämpfungsverordnung, sagt Monika Scheidt, Sprecherin der Kreisverwaltung. Diese habe den Sinn und Zweck, öffentliche und private Kontakte zu reduzieren. Aus Erfahrung würden die Aha-Regeln wie Abstände halten bei Veranstaltungen, auf denen sich viele Menschen treffen, nicht eingehalten. Da der Initiator keinen Antrag gestellt hat, habe die Kreisverwaltung die mobile Einkaufsstraße erst kurzfristig untersagen können, so Scheidt.