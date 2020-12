Frauen : Kreisverwaltung hisst Fahne gegen Gewalt an Frauen

Kreisverwaltung hisst Fahne zum Tag „Nein zu Gewalt an Frauen“ Foto: TV/Kreisverwaltung Wittlich

Wittlich (red) Zum Internationalen Tag „Nein zu Gewalt an Frauen und Mädchen“ wurde an der Kreisverwaltung in Wittlich die Fahne „Frei leben“ gehisst. Die Fahne gilt als Mahnung das Thema Gewalt in engen sozialen Beziehungen und Gewalt gegen Frauen als öffentliches Thema wahrzunehmen, es aus der Tabu-Zone herauszuholen und sich explizit gegen Gewalt zu positionieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken