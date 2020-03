Auszeichnung : Kreisvorsitzende der Awo ehrt langjährige Mitglieder

Wittlich (red) Die Mitgliederversammlung des Awo-Ortsvereins Wittlich Stadt und Wittlich-Land fand im Restaurant Daus in Wittlich statt. Die Vorsitzende Irina Heintel blickte bei Ihrer Ansprache auf die Aktivitäten im Jubiläumsjahr „100 Jahre Awo“ im vergangenen Jahr zurück.

In diesem Rahmen fanden eine Info-Veranstaltung zur Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patiententestament statt. Der AwoTag im Holiday Park in Haßloch wurde beworben und zum Deutschen Kindertag wurde eine Aktion auf dem Spielplatz am Lieserufer in Wittlich unter Mitwirkung des Ortsvereins Hochwald-Morbach-Thalfang veranstaltet. Geplant sind in diesem Jahr eine Fahrt zur Ordensburg Vogelsang mit dem Förderverein KZ Hinzert. Zudem wird eine Infoveranstaltung mit dem Awo-Betreuungsverein im Nordteil der Verbandsgemeinde Wittlich-Land angeboten und eine Veranstaltung zum Deutschen Kindertag ist in Planung. Nach dem Vortrag des Kassenberichts und der Bestätigung durch die Prüfer wurde dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt. Zum Abschluss ehrte Awo-Kreisvorsitzende Maria Bölinger (Foto Mitte) die Ortsvereinsvorsitzende Irina Heintel (Foto rechts) aus Rivenich für 15 Jahre Mitgliedschaft mit der bronzenen Ehrennadel und Dieter Burgard (Foto links) aus Wittlich erhielt für 25 Jahre die silberne Ehrennadel. Foto: Marcus Heintel