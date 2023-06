Diskussion um Flusskreuzfahrten Voll versorgt und kaum Zeit: Was bringt der Schiffstourismus dem Handel an der Mosel?

Keine der neun Tourismus-Regionen in Rheinland-Pfalz ist bei Reisenden beliebter als die Mosel. Das belegen die Zahlen des Statistischen Landesamts aus dem Jahr 2022. Einige Touristen erkunden die Region an Bord eines Kreuzfahrtschiffs. Damit in Traben-Trarbach auch Kreuzer mit bis zu 135 Metern Länge an mehreren Tagen der Woche anlegen können, soll der Schiffsanleger auf Höhe des Hotels „Anker“ nun an die Reederei Viking Cruises verkauft und ausgebaut werden.