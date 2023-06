Längere Wege für die Gäste Gastronom ärgert sich: Wichtige Zufahrtsstraße zum Erbeskopf in den Sommerferien gesperrt

Marco Best ist sauer. Der Betreiber des Café Bistro Hunsrückhaus am Erbeskopf erfuhr vor wenigen Tagen durch einen Presseartikel von einer geplanten Straßensperrung. Dort sei die Rede davon gewesen, dass ab dem 31. Mai der Verkehrsknotenpunkt ganz in der Nähe des Erbeskopfes, wo die L164 auf die Bundesstraßen 269 und 422 trifft (siehe Grafik), wochenlang nicht mehr passierbar sei. „Für Gäste aus dem Raum Birkenfeld wären wir damit so gut wie nicht mehr erreichbar“, beklagt der Gastronom.