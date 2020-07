Krimilesung : Krimilesung mit Roland Jankowsky

Manderscheid (red) Das Eifel-Kulturtage Festival präsentiert am Sonntag, 9. August, eine Krimilesung mit Roland Jankowsky, der in der ZDF-Krimiserie Wilsberg den Kommissar Overbeck spielt. In den Short-Stories geht es um kleine Ganoven und schwere Jungs und die Tücken, denen sich dieser Berufsstand stellen muss.



