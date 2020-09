Polizei : Nach 42 Jahren in den Ruhestand verabschiedet

Wittlich/Trier (red) Für Kriminalhauptkommissarin Heidi Kessler von der Kriminalinspektion Wittlich war Montag der letzte Diensttag. Nach mehr als 42 Dienstjahren wurde sie von Polizeivizepräsident Franz-Dieter Ankner in den Ruhestand verabschiedet.

Am 2. Mai 1978 trat die Beamtin in den Dienst der rheinland-pfälzischen Polizei ein. Nach ihrer Ausbildung zur Kriminalbeamtin trat sie ihren Dienst am 1. Mai 1981 bei der damaligen Kriminalpolizeiinspektion Wittlich an. Dort war sie bei verschiedenen Kommissariaten Sachbearbeiterin, zuletzt beim Kommissariat für Vermögens- und Umweltdelikte/Verbraucherschutz. Das Foto zeigt den Personalratsvorsitzenden Peter Kretz, Heidi Kessler und Polizeivizepräsident Franz-Dieter Ankner. Foto: POlizei