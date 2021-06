Kriminalität: Unbekannte beschmieren Straße : Bürgermeisterin: „Eine Linie überschritten!“

Breit Unbekannte schmieren in Breit einen Galgen auf die Fahrbahn der Kreisstraße 75 und schreiben Namen von Gemeinderäten darunter: Die Ortsbürgermeisterin ist entsetzt.

So etwas hat es im Hunsrück in diesem Ausmaß offenbar noch nicht gegeben: Unbekannte malen mit weißer Lackfarbe ein Galgenmännchen auf die Fahrbahn der Kreisstraße 75, die zum Sportplatz führt. Unter den Galgen schreiben sie zwei Namen von Menschen aus der Ortsgemeinde und flankieren diese Namen mit den Schriftzügen „Gemeinderat Rücktritt“ und „Bauschutt 110“. Damit reihen sich die „Maler“ in eine äußerst zweifelhafte Tradition, der „Galgen-Schmierer“: 2015 sorgten Pegida-Anhänger mit Transparenten für Aufregung, auf denen die Kanzlerin mit einem Galgen zu sehen war.