Lesung : Kriminelle Sommerlesungen

Christine Storck. Foto: TV/Christine Storck

Enkirch (red) Literatur und Wein treffen am Samstag, 29. Juni und Sonntag, 30. Juni, in Enkirch aufeinander. Los geht es am Samstag, um 19.30 Uhr in der Vinothek des Weinguts Immich-Anker. Dort lesen Hannah Corvey und Christine Storck.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die aus Enkirch stammende Hannah Corvey liest aus ihrem neuen Krimi „Moselwunder“ vor. Storck trägt Kurzgeschichten vor. Musikalisch begleitet Andrea Comes an der Gitarre.

Hannah Corvey. Foto: TV/Hannah Corvey

Peter Wierichs. Foto: TV/Peter Wierichs