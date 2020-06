Kinderbetreuung : Kreis setzt Beiträge für Krippe und Hort aus

Für Kinder unter zwei Jahren entfällt bis zur Sommerpause der Beitrag, falls sie nicht in die Krippe gehen. Das gleiche gilt für Hortkinder und Kinder, die in der Tagespflege betreut werden. Foto: dpa/Christian Charisius

Bernkastel-Wittlich Wer sein Kind wegen der Corona-Krise derzeit nicht in Krippe oder Hort bringt, muss auch nicht dafür zahlen – und verliert seinen Anspruch auf den Platz auch für die Zeit nach der Sommerpause nicht.

Gute Nachrichten für viele Eltern: Der Kreis Bernkastel-Wittlich wird bis zu den Ferien weiterhin auf Beiträge für Krippenkinder unter zwei Jahren, für Schulkinder, die den Hort einer Kita besuchen, und für Kinder, die in einer Tagespflege betreut werden, verzichten. Kinder, die nur anteilig die Einrichtung besuchen, zum Beispiel an drei von fünf Tagen, zahlen auch nur anteilig. Das hat der Kreisausschuss beschlossen.

Melanie Wery-Sims (Die Linke) hatte den Einwand, dass die Nutzung der Einrichtungen wegen der Pandemie oft auch nur zeitlich beschränkt möglich sei und Eltern diese deshalb auch derzeit nicht nutzen können. Und sie stellte die Frage, ob der Anspruch auf den bestehenden Platz für Krippen- und Hortkinder im kommenden Jahr entfalle, falls dieser jetzt nicht in Anspruch genommen werde. Da das nicht so sein soll, wurde ein entsprechender Passus in den Beschluss eingefügt.

Nach dem Austausch der Argumente beschloss der Ausschuss, dass der Kreis als Träger des Jugendamtes die Träger der Kindertagesstätten in seinem Bereich auffordert, die Elternbeiträge für Krippen- und Hortkinder bis zur Sommerpause auszusetzen, sofern keine Betreuung in Anspruch genommen wird.

Sollten Eltern bis zu den Ferien ihren Betreuungsplatz in Hort und Krippe nicht in Anspruch nehmen, verfällt ihr Anspruch auf den Platz nach den Sommerferien nicht. Nehmen Eltern den Platz für ihre Kinder nur anteilig wahr, also zum Beispiel nur an drei der fünf möglichen Tage, müssen sie auch die anfallenden Gebühren nur anteilig zahlen.