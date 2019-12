Ausstellung : Krippen-Ausstellung in Bergweiler

Krippenausstellung Bergweiler. Foto: TV/Nora John

Bergweiler (red) Die große alpenländische Krippe wächst und wächst. Auch in diesem Jahr ist das handgefertigte Kunstwerk wieder größer geworden. Aber es geht nicht nur um die Krippen, sondern auch um den guten Zweck, wenn Familie Jung am Samstag, 14. Dezember, und Sonntag, 15. Dezember, jeweils von 13 bis 18 Uhr, zur Besichtigung der Krippenlandschaft in Bergweiler, Am Kaisergarten 4, einlädt.

Versorgt werden alle Besucher mit heißen Getränken und Gebäck. Dabei wird um eine Spende für die Villa Kunterbunt des Klinikums Mutterhaus, Nachsorgezentrum für krebs-, chronisch- und schwerstkranke Kinder und deren Familien, gebeten.