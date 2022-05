Wohnen : Kritik am Neubaugebiet in Bruch verstummt nicht

Bruch Das Neubaugebiet in Bruch ist beschlossene Sache. Die Erschließung läuft und die Gemeinde Bruch schafft damit Fakten. doch kritiker finden noch immer mehr Gründe gegen das Neubaugebiet nahe des überschwemmungsgefährdeten Bereichs an der Salm.

Streit um ein Neubaugebiet spaltet das Eifeldorf Bruch in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land. Bürger im Ort protestieren gegen die Erschließung eines Neubaugebiets, das ihrer Meinung nach zu nah an der Salm geplant wurde. Sie fürchten, dass dort im Hinblick auf Hochwasser, wie es die Region bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 erlebt hat, zu nah am Wasser gebaut wird (wir berichteten). Doch die Gemeinde, welche den Bebauungsplan mit der auf Landesebene für den Hochwasserschutz zuständigen Fachbehörde abgestimmt hat, sieht nach einer Korrektur der Planung keine Gefahr mehr. Aufgrund des Hochwasserereignisses am 14. und 15 Juli 2021 wurden die Festsetzungen des Bebauungsplanes zur vorgeschriebenen Höhenlage der Gebäude angepasst. Der Beschluss zum Neubaugebiet im Ortsgemeinderat fiel einstimmig. Das Neubaugebiet ist mittlerweile aber nicht mehr nur beschlossene Sache, sondern seit Mitte April laufen „In Krummenau“ bereits die Erschließungsarbeiten. Die Kritik an der Erschließung von zwölf Baugrundstücken aus den Reihen der Bürgerschaft ist damit jedoch nicht verstummt. Im Gegenteil: Seit der Berichtetrstattung in unserer Zeitung zieht das Thema immer weitere Kreise. Nicht nur, dass sich auch der Südwestrundfunk des Themas annahm und zur besten Sendezeit im Abendprogramm über das Neubaugebiet in Bruch berichtete. In der Redaktion unserer Zeitung meldeten sich in den vergangenen Wochen noch immer mehr Einwohner, die mit der Erschließung des Neubaugebiets nicht einverstanden sind.