Positive Bilanz, aber auch Kritik „Preis für das am schlechtesten organisierte Weinfest aller Zeiten“ – Besucher klagen über Verkehrschaos

„Die Stadt Bernkastel gewinnt den Preis für das am schlechtesten organisierte Weinfest aller Zeiten.“ Mit diesen Worten geht eine Facebook-Nutzerin mit den Organisatoren des Bernkasteler Weinfests harsch ins Gericht. Vor allem der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) habe nicht funktioniert: „Ausgewiesene Haltestellen, an denen die Busse aber nicht hielten, schlecht lesbare Beschilderungen der viel zu kleinen Busse und Hunderte Menschen, die verzweifelt versucht haben, in die viel zu wenigen Busse einzusteigen. Dass bei diesem Chaos niemandem etwas passiert ist, grenzt an ein Wunder.“