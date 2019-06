Bildung : Wissenschaftsstreit geht weiter

Das war das erste Schild der Cusanus Hochschule, als sie noch im Bernkasteler Rathaus untergebracht war. Inzwischen ist sie in ein größeres Gebäude gezogen. Foto: m_mo <m_mo@volksfreund.de>

Bernkastel-Kues Nach einem Wechsel im Präsidium kommt es zu Verwerfungen an der Cusanus Hochschule in Bernkastel-Kues. Ehemalige melden sich zu Wort, das Präsidium bezieht Stellung.

Der Wissenschaftsstreit an der Cusanus Hochschule in Bernkastel-Kues scheint kein Ende zu nehmen. Anlässlich eines Wechsels im Präsidium, jener zentralen Stelle, die die Ausrichtung der Lehre und Forschung vorgibt, kündigten mehrere Professoren. Auf die kommissarische Präsidentin Silja Graupe folgte damals Reinhard Loske, Volkswirtschaftler und ehemaliges Bundestagsmitglied der Grünen. Der Senat der Schule hatte ihn im Oktober 2018 gewählt. Daraufhin gab es Veränderungen in der Gewichtung des Fachs Philosophie, das dort neben der Ökonomie gelehrt wird.

Gründungsmitglied und Landtagsabgeordneter Alexander Licht (CDU) blieb dem jüngsten Empfang der Hochschule zur Einweihung eines neu angemieteten Gebäudes demonstrativ fern. Licht kritisierte, dass die Hochschule sich immer mehr vom Inhalt von Cusanus abwende. Loske entgegnete: „Das ist Blödsinn.“ (TV vom 24. Mai). Licht würde „alte Kamellen“ hervorholen, um den „positiven Prozess“ der Hochschule zu stören.

Info 2014 hat eine Gruppe von Professoren, Bürgern und Studierenden die inzwischen staatlich anerkannte Hochschule in freier Trägerschaft in Bernkastel-Kues gegründet. Der Grundgedanke der Schule war es, im Sonne des Namensgebers Nikolaus von Kues, ideologiefrei und unabhängig zu forschen. Dazu sollten die Fächer Ökonomie und Philosophie gleichrangig vertreten sein, um sich zu bereichern und eine Alternative zur gängigen Lehre zu schaffen. Auch das Verhältnis von Studierenden und Professoren wurde partnerschaftlich gestaltet. Unabhängigkeit von wirtschaftlichen, religiösen und politischen Interessen war ein Grundsatz ihrer Gründer.

Darauf gab es wiederum Reaktionen. Karin Fass aus Bernkastel-Kues, Mitstifterin der Hochschule, sagt: „Das jüngste Geschehen ist schlichtweg eine Tragödie und eine Bildungskatastrophe. Die Gleichberechtigung von Philosophie und Ökonomie wurde bewusst missachtet und für nichtig erklärt. Die Studierenden und Mitarbeiter der Philosophie, die Gründungsmitglieder, Sponsoren, Förderer und Befürworter der Cusanus Hochschule, sowie kommunale Mandatsträger und alle Bürger wurden getäuscht.“

Philosophie-Professor Harald Schwaetzer und weitere seiner Kollegen, die die Hochschule verlassen haben, wollen das Argument, dass es zu wenig Studierende für die Philosophie gab, nicht gelten lassen. Sie kritisieren zudem die Neuausrichtung der Schule. Schwaetzer: „Die Cusanus Hochschule ist mit einer Bildungsidee angetreten: ,Der freie Geist bewegt sich selbst’. Sie ist als akademische Einrichtung der Wahrheit und der Freiheit von Forschung und Lehre verpflichtet. Beide Prinzipien sind aus unserer Sicht an der derzeitigen Hochschule aufgegeben.“

Johanna Hueck, ehemalige Studierende und Gründungsgesellschafterin, die derzeit ihre Doktorarbeit an der Universität Freiburg schreibt, sagt: „Die Cusanus Hochschule war als Hochschule für Ökonomie und Philosophie mit einem einzigartigen Profil angetreten: Im Gegensatz zu anderen alternativen Hochschulen für Ökonomie, die neben den Wirtschaftswissenschaften noch ein wenig angewandte Wirtschaftsethik als Feigenblatt anbieten, setzte sich die Hochschule zum Ziel, eine humanistisch ausgerichtete Philosophie auf höchstem akademischen Niveau mit dem Ansatz einer kritischen Ökonomie zu vereinen.“ Nun sei, so Johanna Hueck, dieses Pfund verspielt.

Reinhard Loske nimmt dazu dem Trierischen Volksfreund gegenüber Stellung: „Wir tun alles, um unsere Verbindung zur Region zum Ausdruck zu bringen. Wir wollen das Fenster zur Stadt weit öffnen, wozu auch unsere Veranstaltungsreihe ,Offener Hörsaal’ zählt. Unser Modus geht jetzt nach vorne, wir werden das Gespräch mit der Kommunalpolitik vertiefen und verbessern.“

Loske verweist auf eine aktuelle Mitteilung der Studienstiftung des deutschen Volkes, die in diesem Jahr insgesamt sieben Studierende an der Cusanus Hochschule fördere, fünf im Bereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und zwei im Bereich Geisteswissenschaften. Damit belege die Hochschule im Vergleich mit anderen Hochschulen, an denen auch Studierende von der Studienstiftung gefördert werden, bundesweit den zweiten Platz. Loske: „Insgesamt 6,42 Prozent der Studierenden werden durch ein Stipendium unterstützt, der Bundesdurchschnitt liegt bei unter 0,33 Prozent.“