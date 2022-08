Finanzen : Wählergruppe kritisiert steigende Steuersätze in Thalfanger Gemeinden – Stehen die Kommunen verstärkt unter Druck?

Die Grundsteuer B, die Eigentümer für bebaute oder bebaubare Grundstücke zahlen, ist eine wichtige Einnahmequelle für viele Gemeinden. In der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf hat mehr als die Hälfte der 21 Ortsgemeinden die Hebesätze für 2022 angehoben. Foto: dpa/Jens Büttner

Thalfang/Gräfendhron/Damflos Das Land will die Kommunen von Altschulden befreien. Zugleich dränge es sie jedoch verstärkt, ihre Einnahmen nach oben zu schrauben. So zumindest sieht es die FWG Erbeskopf in Thalfang, die steigende Steuersätze kritisiert. Ist da was dran? Das sagen Ortschefs, Kommunalaufsicht und Nachbarn im Hochwald.